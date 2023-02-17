Названы лучшие бюджетные смартфоны февраля стоимостью до $300

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших Android-смартфонов февраля стоимостью до $300, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался новый Poco X5 5G, получивший чип Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В новинке используется основная камера с разрешением 48 Мп, ультраширокоугольный датчик на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп.

Второе место закрепилось за новинкой Realme 10 Pro. За производительность в смартфоне отвечает Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. В нем используется IPS-экран диагональю 6,72 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Realme 10 Pro получил двойную камеру на 108 и 2 Мп.

Следом идет Redmi Note 12 Pro с чипом Dimesity 1080, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также системой из трех камер. Основной сенсор на 50 Мп дополнен ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп.

В список также попали Vivo T2X и Honor X8A.