Финские железнодорожники устроили общенациональную забастовку, она начинается в ночь на понедельник, сообщает портал Yle, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Государственный посредник Ану Саяваара и председатель профсоюза железнодорожников RAU Теро Паломяки рассказали, что попытки найти компромисс не увенчались успехом в воскресенье, поэтому переговоры продлятся в течение недели.

В профсоюзе также подчеркнули, что протесты будут продолжаться до достижения договоренностей. Железнодорожники требуют улучшения условий труда.

Отмечается, что в настоящее время машинисты должны отдыхать не менее 56 часов в неделю непрерывно, они требуют увеличить это время до 64 часов. Работникам удалось договориться о повышении зарплаты, она вырастет примерно на шесть процентов в течение двух лет.

Портал сообщает, что забастовка прервет пассажирские и грузовые перевозки по всей Финляндии, однако не затронет критически важные сферы в вопросах жизни и здоровья людей, а также не остановит проведение значимых для общества работ и мероприятий. Будут запущены дополнительные автобусы, а авиакомпания Finnair пообещала заменить самолеты на более вместительные в случае увеличения спроса на полеты.

Ранее телерадиовещательная компания Yle сообщила, что жители Финляндии переплатили за электричество около пяти миллиардов евро в 2022 году. Основной причиной роста цен назван конфликт на Украине и прекращение поставок энергоресурсов из России.