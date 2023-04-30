Власти провинции Хартум объявили нерабочими следующие дни из соображений безопасности

Власти суданской провинции Хартум, включающей как саму столицу страны, так и прилегающие к ней города Омдурман и Бахри, объявили в субботу нерабочими следующие дни в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, "в провинции Хартум начиная с воскресенья, устанавливаются нерабочие дни". Указывается, что такой порядок будет действовать бессрочно до особого распоряжения провинциальных властей.

Исключения сделаны только для "службы кризисного управления и жизненно важных сфер городского хозяйства".

Несмотря на согласие сторон суданского конфликта соблюдать режим прекращения огня, вооруженные стычки между армией Судана и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) не прекращаются.