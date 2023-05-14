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Новый гендиректор Twitter впервые прокомментировала свое назначение

В мире Материалы 14 мая 2023 08:27 (UTC +04:00)
Новый гендиректор Twitter впервые прокомментировала свое назначение

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Бывший менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, ставшая новым генеральным директором Twitter, поблагодарила владельца соцсети американского бизнесмена Илона Маска за назначение и сообщила, что совместно с ним желает трансформировать соцсеть. Об этом она написала в Twitter, передает Trend со ссылкой ан Gazeta.ru.

«Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я рада помочь донести это видение до Twitter и трансформировать этот бизнес вместе», - написала Яккарино, отвечая на твит Маска о ее назначении.

Новый гендиректор отметила, что она пока не такая «плодовитая, как Маск, но так же привержена будущему платформы. Она также предложила пользователям оставить предложения и вместе создать Twitter 2.0.

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