Ученые назвали лекарство, снижающее риск болезней Паркинсона и Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что лекарство аллопуринол может снизить риск нейродегенеративных заболеваний. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные медицинских карт 43 тысяч пациентов с нейродегенеративным заболеванием и 334 тысяч здоровых людей. Целью исследования было определение рецептурных лекарств, связанных с более низким риском трех нейродегенеративных заболеваний: болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.

Исследователи обнаружили, что наиболее сильное снижение рисков для всех трех нейродегенеративных заболеваний наблюдалось при приеме блокаторов ксантиндегидрогеназы/оксидазы. Эти лекарства, к которым относится аллопуринол, применяются при подагре. Их прием был связан со снижением риска для каждой группы нейродегенеративных заболеваний на 13-34%, в среднем на 23%.

Ученые также провели дополнительное исследование, в котором сравнили распространенность нейродегенеративных заболеваний у принимавших и не принимавших аллопуринол пациентов. На пятом году наблюдения у принимавших аллопуринол было на 23% меньше шансов заболеть нейродегенеративным расстройством.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, могут ли препараты от подагры замедлить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний, отметили ученые.