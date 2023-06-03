Компания Volkswagen представила ограниченная серию Volkswagen Golf R 333

БАКУ /Trend/ - Новая версия Volkswagen Golf R, именуемая Golf R 333, будет выпущена ограниченной серией в 333 экземпляра. Этот спортивный хэтчбек будет обладать мощностью 333 лошадиных сил и был даже представлен в точное время 3:33 по немецкому времени, передает Trend.

Golf R 333, как и предыдущая модель Volkswagen Golf R 20 Years Edition, оснащен двигателем 2.0 TSI. Четырехцилиндровый двигатель выдает 333 л.с., что эквивалентно 245 кВт, и имеет такой же крутящий момент, 420 Ньютон-метров, как и обычный Golf R.