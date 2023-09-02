Соцсеть X начинает собирать биометрические данные пользователей

БАКУ /Trend/ - Социальная сеть X (ранее Twitter) обновила политику конфиденциальности и начнет собирать биометрические данные пользователей и информацию об истории трудоустройства с их согласия. Новые правила опубликованы на сайте компании, передает Trend.

В публикации говорится, что с согласия пользователей соцсети компания сможет собирать и использовать биометрические данные для обеспечения безопасности и идентификации пользователей.

"Биометрические данные мы можем извлечь как из государственного удостоверения личности, так и из селфи, а потом их сопоставить. Это даст нам дополнительную возможность - для тех, кто этого захочет – связать учетную запись в соцсети с реальным человеком», - говорится на сайте компании.