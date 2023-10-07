Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Израиле и секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН планирует обсудить обострение ситуации в Израиле и секторе Газа, передает Trend.

Согласно информации, в связи с этим Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание. Заседание состоится 8 октября, в 15:00 по местному времени в Нью-Йорке.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранее более 540 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.