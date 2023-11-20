В Аргентине избрали нового президента

БАКУ /Trend/ - Победителем на выборах президента Аргентины стал Хавьер Милей, передает Trend.

Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", не поддерживает присоединение страны к БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств.