Президент ФИФА предложил наказание за расизм

БАКУ /Trend/ - Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил наказывать футбольные клубы техническим поражением в случае проявления неуважения к игрокам на расовой почве со стороны их болельщиков, передает Trend.

Он поделился своим мнением в Instagram, отметив, что события в Удине, связанные с расистскими выкриками в адрес французского вратаря Майка Меньяна во время матча между «Удинезе» и «Миланом», являются неприемлемыми.

Отметим, что 20 января матч между «Удинезе» и «Миланом» в рамках 21‑го тура чемпионата Италии по футболу был приостановлен в первом тайме из‑за расистских выкриков в адрес французского вратаря гостей Майка Меньяна. Игра была приостановлена на 33‑й минуте при счете 1:0 в пользу «Милана» из‑за поведения болельщиков «Удинезе», которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего вратаря. Меньян снял перчатки и ушел в подтрибунное помещение. Одноклубникам француза удалось уговорить его вернуться на поле, после чего игра возобновилась.