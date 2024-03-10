БАКУ /Trend/ - Япония и Оман планируют начать совместное производство синтетического метана в 2026 году в рамках усилий по декарбонизации газового сектора, сообщают японские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, в проекте принимают участие компании Oman LNG, Hitachi Zosen и ее дочернее предприятие Hitachi Zosen Inova. Проектирование завода, который предполагается построить в Омане, должно быть завершено к концу 2024 года, а массовое производство синтетического метана запланировано на вторую половину 2026 года.

В рамках сотрудничества Hitachi Zosen предоставит Oman LNG катализаторы и специализированное оборудование для эффективного синтеза водорода и углекислого газа. В качестве сырья планируется использовать углекислый газ, который выбрасывают предприятия Oman LNG.

Метан широко используется в Японии в качестве источника энергии, но его сжигание ведет к выбросу углекислого газа. Синтетический метан производится путем смешивания водорода, полученного из воды с помощью электролиза, и углекислого газа, извлекаемого из атмосферного воздуха, включая его сбор на заводах. Это позволяет сделать процесс более экологически безопасным.