Совбез ООН может проголосовать по проекту резолюции по сектору Газа до конца недели

БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН к концу этой недели может проголосовать по проекту резолюции США по Ближнему Востоку, призывающему к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Как передает Trend, об этом сказал заместитель постоянного представителя США при Всемирной организации Роберт Вуд.

"Я пока не хочу говорить о точных сроках, но нам бы хотелось, чтобы [голосование] состоялось как можно скорее. Возможно, это произойдет к концу этой недели", - отметил он.

Вуд отказался говорить о деталях американского документа, отметив, что Вашингтон все еще обсуждает его текст с членами Совета Безопасности.