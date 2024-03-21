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Совбез ООН может проголосовать по проекту резолюции по сектору Газа до конца недели

В мире Материалы 21 марта 2024 20:09 (UTC +04:00)
Совбез ООН может проголосовать по проекту резолюции по сектору Газа до конца недели

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН к концу этой недели может проголосовать по проекту резолюции США по Ближнему Востоку, призывающему к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Как передает Trend, об этом сказал заместитель постоянного представителя США при Всемирной организации Роберт Вуд.

"Я пока не хочу говорить о точных сроках, но нам бы хотелось, чтобы [голосование] состоялось как можно скорее. Возможно, это произойдет к концу этой недели", - отметил он.

Вуд отказался говорить о деталях американского документа, отметив, что Вашингтон все еще обсуждает его текст с членами Совета Безопасности.

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