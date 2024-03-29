Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Аббас отметил важность полноправного членства Палестины в ООН

В мире Материалы 29 марта 2024 03:51 (UTC +04:00)
Аббас отметил важность полноправного членства Палестины в ООН

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Палестины Махмуд Аббас обратил внимание на важность предоставления его стране полноправного членства в ООН для достижения мира и безопасности в регионе.

Как передает Trend, об этом Аббас заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.

По его словам, мира и безопасности можно добиться только путем предоставления Государству Палестине полноправного членства в ООН, а также полного вывода израильской армии с территории Государства Палестина, столицей которого является Восточный Иерусалим, к границам по состоянию на 4 июня 1967 года.

Он еще раз заявил, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости