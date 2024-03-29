Аббас отметил важность полноправного членства Палестины в ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Палестины Махмуд Аббас обратил внимание на важность предоставления его стране полноправного членства в ООН для достижения мира и безопасности в регионе.

Как передает Trend, об этом Аббас заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.

По его словам, мира и безопасности можно добиться только путем предоставления Государству Палестине полноправного членства в ООН, а также полного вывода израильской армии с территории Государства Палестина, столицей которого является Восточный Иерусалим, к границам по состоянию на 4 июня 1967 года.

Он еще раз заявил, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина.