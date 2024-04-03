Первый пилотируемый полет Boeing Starliner к МКС перенесен на 6 мая

БАКУ /Trend/ - Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесен с 1 на 6 мая.

Как передает Trend, об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

На борту Starlinerк МКС планируют полететь астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.