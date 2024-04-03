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Первый пилотируемый полет Boeing Starliner к МКС перенесен на 6 мая

В мире Материалы 3 апреля 2024 06:19 (UTC +04:00)
Первый пилотируемый полет Boeing Starliner к МКС перенесен на 6 мая

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесен с 1 на 6 мая.

Как передает Trend, об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

На борту Starlinerк МКС планируют полететь астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

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