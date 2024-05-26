Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

БАКУ /Trend/ - Монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Монако, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend.

Это первая победа Леклера на домашнем этапе; ранее его лучшим результатом в княжестве было четвёртое место. Всего за карьеру он одержал шесть побед.

Второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, а третьим финишировал испанец Карлос Сайнс-младший из "Феррари".

На первом круге гонка была остановлена красными флагами из-за аварии с участием мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл") и пилотов "Хааса" - немца Нико Хюлькенберга и датчанина Кевина Магнуссена. Также столкнулись гонщики "Альпин" - французы Эстебан Окон и Пьер Гасли, в результате чего Окон не смог продолжить заезд. Гонка была возобновлена спустя 40 минут.

Лидерство в чемпионате сохраняет нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", финишировавший в Монако шестым, с 169 очками. На втором месте идёт Леклер с 138 очками, а третье место занимает британский пилот "Макларена" Ландо Норрис с 113 очками.