Палестина призвала провести заседание СБ ООН по поводу событий в Нусейрате

БАКУ /Trend/ - Президент Палестины Махмуд Аббас поручил постоянному наблюдателю страны при ООН Рияду Мансуру инициировать созыв внеочередного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщают палестинские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, созыв встречи связан со спецоперацией, проводимой Израилем в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа.

Сообщается, что Аббас в настоящее время "активно ведет переговоры с лидерами арабских стран и представителями международных организаций" по обеспечению проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН.