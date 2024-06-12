"Интер Майами" станет последним клубом в моей карьере - Месси

БАКУ /Trend/ - «Интер Майами» станет последним клубом, за который играет Лионель Месси.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил сам аргентинский футболист.

Месси заявил, что ему нравится играть в футбол и что его карьера подходит к концу:

«Интер Майами» будет моим последним клубом. Я люблю играть в футбол и получаю от этого удовольствие. Потому что я понимаю, что до завершения карьеры осталось очень мало времени».

Отметим, что Лионель играет в американском клубе с 2023 года. 36-летний футболист забил 25 голов и сделал 16 результативных передач в 29 матчах за «Интер Майами».