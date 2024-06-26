ЕВРО-2024: Англия, Дания и Словения вышли в плей-офф

БАКУ /Trend/ - Завершилась борьба в группе С на ЕВРО-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, обе встречи завершились ничейными исходами без единого забитого мяча.

Сборная Англии заняла первое место. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям.

Отметим, что групповой этап ЕВРО-2024 завершится 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

25 июня, группа С

23:00. Англия - Словения - 0:0

Судья: Клеман Тюрпен (Франция).

Кельн Штадиум

23:00. Дания - Сербия - 0:0

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Мюнхен Арена