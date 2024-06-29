Хуситы совершили нападение на четыре торговых судна

БАКУ /Trend/ - Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали четыре торговых судна в Красном и Средиземном морях.

Как передает Trend, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария.

По его словам, хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали нефтяной танкер «Валер», направлявшийся в израильский порт Хайфа в Средиземном море. Он заявил, что судно подверглось нападению, поскольку нарушило запрет на проход в палестинские порты.

Кроме того, представитель хуситов заявил, что нападения были совершены на контейнеровоз Johannes Maersk в Средиземном море, а также на танкер Delonix, перевозивший жидкие химические грузы, и балкеру Ioannis в Красном море.