Более 60% французов желают отставки Макрона - Опрос

БАКУ /Trend/ - Свыше 60 процентов жителей Франции желают отставки Эмманюэля Макрона.

Как сообщает в субботу Trend, это выяснила компания Odoxa-Backbone в ходе исследования, которое было проведено для издания Le Figaro.

Согласно опросу, 61 процент респондентов поддерживают отставку действующего главы государства Франции.

По данным издания, с сентября 2024 года этот показатель вырос на 7 процентов. Согласно результатам опроса, только 38 процентов респондентов высказались против отставки Макрона, в то время как 1 процент предпочли оставаться нейтральными.

Опрос был проведён 2-3 января и в нём приняли участие 1005 человек.

Кроме того, 62 процента респондентов охарактеризовали президента Макрона как авторитарного лидера. Подавляющее большинство французов считают, что Франсуа Байру не сможет остаться на посту премьер-министра до конца года. 86 процентов респондентов уверены, что президент Франции будет вынужден назначить нового премьер-министра до 2025 года.

Отмечается, что Макрон назначил 73-летнего лидера партии "Демократическое движение" премьер-министром 13 декабря. Его предшественник Мишель Барнье был вынужден уйти в отставку 4 декабря после вынесения вотума недоверия его правительству в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

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