Произошло столкновения между силами Ирака и курдами в Киркуке

16 октября 2017 08:22 (UTC+04:00)

Между вооруженными силами Ирака, вошедшими в провинцию Киркук, и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

"Столкновения произошли между вооруженными силами Ирака и пешмергой в промышленном районе южной части провинции", — сообщил телеканалу источник, отметив, что в ряде районов провинции слышны периодические выстрелы.

В свою очередь, курдский телеканал Rudaw утверждает, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков.

Президент Курдской автономии Ирака Масуд Барзани, как сообщил его советник, приказал пешмерге воздержаться от атак на иракских силовиков, но разрешил открывать ответный огонь.

Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных взаимодействовать с пешмергой и избегать конфронтации.

Ранее Власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

Ранее Багдад обвинил курдов в том, что они задействовали для обороны Киркука негосударственные формирования, в частности, турецкую "Рабочую партию Курдистана" (РПК), назвав это объявлением войны. Пешмерга обвинения отвергла.

Киркук и ряд других регионов, прилегающих к курдской автономии, фактически контролируются пешмергой, против чего протестует Багдад. После проведения курдами референдума о независимости парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты.

Azernews Newspaper
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