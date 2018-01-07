Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев

Одиннадцать саудовских принцев были арестованы в четверг после того, как отказались прекратить протест в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде. Об этом, как пишет ТАСС, заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, его слова приводит Al Arabia.

Как заявил генпрокурор, протестующие члены монаршей семьи требовали отмены приказа короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому принцы должны теперь сами оплачивать счета за воду и электричество. Кроме того, участники акции хотят получить денежную компенсацию за судебный приговор в отношении их родственника. СМИ сообщают, что речь идет о казне их двоюродного брата.

Аль-Мужиб отметил, что принцы помещены в тюрьму Эль-Хайр, где они ждут судебного разбирательства.

В начале ноября новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства. Как сообщала в начале декабря Генеральная прокуратура королевства, в ходе следствия были допрошены 320 человек, более двух тысяч банковских счетов заморожено.

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