Посол Ирака назвал ошибочным решение США о выходе из сделки с Ираном

11 мая 2018 14:32 (UTC+04:00)

Решение США о выходе из соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) ошибочно и приведет к серьезным проблемам в регионе, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

Посол напомнил, что МИД Ирака обеспокоен решением США наравне с другими странами, в том числе европейскими и арабскими.

"В мире сейчас наблюдаются масштабные усилия по тому, чтобы убедить американского президента (передумать). Решение президента США ошибочно, так как создаст серьезные проблемы в регионе. Ирак с партнёрами и друзьями пытается сдерживать кризис", — заявил посол на полях саммита "Россия-Исламский мир" (KazanSummit).

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Тегеран не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между ним и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах.

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