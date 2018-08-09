Ирак заморозил банковские операции с Ираном после введенных США санкций

9 августа 2018 14:49 (UTC+04:00)

Власти Ирака приостановили банковские переводы с финансовыми учреждениями Ирана после введенных США санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщило иракское электронное издание Al-Mada, передает ТАСС.

По его данным, министерство финансов США направило в ЦБ Ирака письмо, в котором обязало иракские банки "прекратить все операции с банками Исламской Республики", угрожая "заморозить их активы и внести в черный список".

Как отметил советник премьер-министра Ирака по экономическим вопросам Мазхар Мухаммед, помимо банковского сектора, антииранские рестрикции коснулись и энергетики. "Правительство Ирака приступило к поиску альтернативных Ирану источников энергии в свете экономических санкций, введенных США", - сказал он. По его словам, иракский кабинет в ближайшее время сформирует и "направит делегации в страны Персидского залива, в частности Саудовскую Аравию и Кувейт, в рамках усилий по компенсации потребностей в электроэнергии". "Эти альтернативы должны снизить ущерб от антииранских санкций для экономики Ирака", - пояснил чиновник.

При этом представитель премьера подчеркнул, что "американские санкции негативно отразятся на объеме торговых операций между Тегераном и Багдадом". По данным газеты Asharq Al-Awsat, товарооборот между соседними государствами в минувшие годы достигал $10 млрд, при этом объем иракского импорта в Иран был менее $66 млн.

Ранее руководитель кабмина Хейдар аль-Абади заявил, что Багдад против антииранских санкций, но вынужден их соблюдать. В свою очередь президент Фуад Маасум считает, что иракские власти должны сохранить нейтралитет в американо-иранском противостоянии.

Власти США во вторник начали восстановление первой части санкций в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий. Ограничения будут наложены на автомобильный сектор, торговлю золотом и другими стратегически важными товарами. Кроме того, в начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

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