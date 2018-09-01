Представители госдепа по Сирии посетят Израиль, Иорданию и Турцию

1 сентября 2018 08:33 (UTC+04:00)

Представители госдепартамента США по Сирии посетят Израиль, Иорданию и Турцию 1-4 сентября, будет обсуждаться, в частности, реакция США на "возможное применение химического оружия сирийским режимом", как передаёт ТАСС сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рэйберн сначала проведут переговоры в Тель-Авиве "о безопасности Израиля и противостоянии дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе". "Они также подчеркнут, что США ответят на любое нападение с применением химического оружия со стороны сирийского режима", — добавила Науэрт.

В Иордании и Турции эмиссары госдепа подчеркнут мнение США, что "военная эскалация" в Идлибе может усилить кризис в Сирии и в регионе. Идлиб остается последним крупным оплотом боевиков в Сирии.

Сирийские власти категорически опровергают обвинения США в подготовке к какому-либо применению химоружия, а Россия предостерегает США, что провокации с отравляющими веществами готовят антиправительственные боевики в Идлибе.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встречался на этой неделе с Джеймсом Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвидом Саттерфилдом. По заявлению Антонова, он рассказал американским дипломатам о возможных провокациях с участием британских спецслужб для того, чтобы спровоцировать очередные удары по Сирии.

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