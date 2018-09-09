Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии

Два самолета F-15 США в субботу нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает РИА Новости.

Удары нанесли по населенному пункту Хаджин. В результате атаки вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.