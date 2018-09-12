В Сирию вернулись почти 250 тыс. беженцев

12 сентября 2018 19:29 (UTC+04:00)

В Сирию из-за рубежа с начала соответствующей кампании вернулись уже почти 250 тыс. беженцев. Об этом сообщил в среду на брифинге руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

"Благодаря принятым мерам, на сегодняшний день в родные места уже вернулись более 1472637 граждан Сирии. В том числе: более 1230342 внутренних переселенцев, с территорий иностранных государств - более 242295 сирийских беженцев", - сказал генерал.

Он отметил, что к работе по возвращению сирийских беженцев на родину подключаются все больше стран. В частности, руководство Марокко заявило о готовности взять на себя транспортные расходы желающих вернуться на родину и предоставить материальную помощь из расчета $150 на человека.

По словам Мизинцева, Армения на регулярной основе осуществляет помощь Сирии и в ближайшее время планирует провести очередную гуманитарную миссию в провинции Алеппо.

Продолжается активное восстановление инфраструктуры Сирии. "За прошедшую неделю отремонтированы и введены в эксплуатацию 143 жилых дома, две школы, два медицинских учреждения, два детских сада, две хлебопекарни, семь объектов водоснабжения, три электроподстанции, три автомобильных моста и 14 предприятий промышленности", - отметил генерал. В 160 населенных пунктах Сирии ведутся работы по восстановлению и ремонту школ и дошкольных учреждений, других объектов инфраструктуры.

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