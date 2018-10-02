Саудовский король выделил 200 млн долларов на поддержку Центробанка Йемена

2 октября 2018 03:29 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выделил 200 миллионов долларов для поддержания Центрального банка Йемена в условиях падения йеменской национальной валюты на фоне военных действий, передает РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

По информации агентства, этот шаг сделан в русле "постоянного стремления королевства поддерживать йеменский народ и его правительство, а также заинтересованности в стабилизации йеменской экономики и укрепления валюты Йемена".

Выделенная саудовским королем сумма станет частью транша в три миллиарда долларов на поддержание йеменского риала, курс которого отыграл катастрофическое падение начала года благодаря саудовскому вливанию в Центробанк в размере двух миллиардов долларов. Курс йеменского риала к доллару в январе упал более чем в два раза по сравнению с довоенным значением — с 215 риалов до 503 риала к одному доллару, что привело к сильному росту цен на товары и услуги в стране, где более семи миллионов человек, по данным ООН, голодают. В настоящее время курс национальной валюты составляет более 250 риалов за доллар.

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