Юнкер заявил, что Сирия находится в состоянии распада

Юнкер выступил в четверг в бельгийском городе Льеже с лекцией, посвященной проблемам Европы. Один из слушателей задал главе ЕК вопрос, не считает ли он целесообразнее договориться с Сирией о завершении конфликта, чем заключать соглашение с Турцией о финансировании временных лагерей размещения для беженцев.

"Вы правы, нужно, чтобы мы добились окончания войны в Сирии, но у нас не получается это сделать. И мы не можем заключить договор с Сирией, потому что Сирия – это государство, которое находится в состоянии распада, во всяком случае, государство, которое не функционирует нормальным образом, как и Ливия, например", — сказал Юнкер.

"Сирия остается огромной трагедией, и великие этого мира не могут договориться о средствах, чтобы положить конец ежедневным жертвам сирийцев. И очевидно, что недостаточно быть великой страной, чтобы навязать свою волю другим великим", — отметил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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