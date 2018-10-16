В Египте назвали цель визита ас-Сиси в Россию

16 октября 2018 00:44 (UTC+04:00)

Визит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Россию нацелен на дальнейшее укрепление двусторонних отношений на фоне близости взглядов лидеров обеих государств по двусторонним и международным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель главы арабской республики Бассам Рады, передает РИА Новости.

В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным визитом в Россию.

"Визит президента ас-Сиси сегодня в Россию проходит в рамках укрепления двусторонних отношений и взаимных консультаций", - сказал Рады журналистам.

По словам спикера, "российско-египетские отношения имеют уровень комплексного стратегического партнерства".

"У президентов двух стран схожие взгляды в отношении целого ряда политических вопросов, касающихся как двустороннего сотрудничества, так и регионального и международного уровня", — заявил представитель главы египетского государства.

Он также заметил, что Россия приступает к осуществлению в Египте крупных проектов, таких как: строительство "Росатомом" АЭС в эд-Дабаа, создание российской промышленной зоны на территории Суэцкого канала, а также недавний контракт на поставку Каиру 1,3 тысячи пассажирских вагонов, заключенный с российско-венгерским консорциумом "Трансмашхолдинг Венгрия".

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