В Сирии прошла конференция онкологов

Сирийский Минздрав провел в городе Латакия онкологическую конференцию, участники которой определили перспективные направления работы по профилактике и лечению рака - эта первое подобное мероприятие в стране в послевоенное время, передает в четверг ТАСС.

Сирийские специалисты пришли к выводу, что в первую очередь надо сконцентрироваться на диагностике онкологии, так как во время войны люди не могли уделять должного внимания своему здоровью.

"Больные приходят в центры очень поздно - большой процент, которые приходят на третьей-четвертой стадии, когда хирургические манипуляции никак не сделаешь. Почти 70 процентов - это те, кому уже не сделаешь операцию", - сказал журналистам председатель Медицинской ассоциации Сирии Махмуд Халаф.

Специалистам еще предстоит выяснить общее число больных, сирийский Минздрав не обладает такими данными. Отдельной проблемой для развития сирийской медицины являются санкции.

"Мы следим за мировыми тенденциями в области онкологии, изучаем современные теории, но не можем применять их. Не хватает технической базы и практики. Мы в замкнутом цикле. Общаемся только друг с другом", - сказала журналистам хирург Рубах Маджин.

В Латакии функционирует один из немногих в крупных городах онкологический диспансер. Недавно для него была закуплена новая техника.

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