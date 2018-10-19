На саммите по Сирии в Стамбуле обсудят условия возвращения беженцев

19 октября 2018 16:17 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которого будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в Сирии, шаги по укреплению безопасности, а также создание условий для возвращения беженцев в САР. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Имеется в виду обменяться мнениями по сирийской проблематике, в том числе по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

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