В Сирии восстановлено 30963 жилых домов

Продолжается процесс восстановления мирной жизни в Сирии, передает Trend со ссылкой на Раблер.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2028 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3188,73 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного «Дювали» и одного морского «Баниас». По состоянию на 1 января 2019 г. возвратилось 213 838 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 1 января 2019 г. восстановлено 30 963 жилых дома, 718 образовательных и 126 медицинских учреждений. Отремонтировано 959 км автомобильных дорог.

В рамках ранее достигнутых договоренностей с сирийской стороной по налаживанию мирного процесса на севере Сирийской Арабской Республики с 1 января 2019 г. начался отвод курдских отрядов самообороны из района Мембидж.

Подразделения одного из курдских формирований в составе колонны из 30 автомобилей направились на восточный берег реки Евфрат через населенный пункт Кара-Козак (25 км северо-восточнее н.п. Мембидж). По предварительным данным, район Мембидж покинуло около 400 курдских ополченцев.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Захабия провинции Алеппо, Раша провинции Латакия. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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