Президент Египта заявил о глубоком сотрудничестве с Израилем

Президент Египта Абд аль-Фаттах аль-Сиси открыто признал существование глубокого сотрудничества между силами безопасности его страны и Израилем в борьбе с террористами на Синайском полуострове, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Признание прозвучало в программе «60 минут» американского телеканала CBS.

Автор популярной программы Скотт Пелли сказал во вступлении к записи интервью, что был поражен, когда египетский президент согласился ответить на его вопросы, так как Аль-Сиси обычно избегает интервью западным СМИ. Он добавил, что президент, очевидно, был озадачен заданными ему вопросами, и потом египетское правительство попросило не транслировать беседу. Но в CBS с этим не согласились, и программа вышла в эфир.

Аль-Сиси отрицал, что в Египте есть тысячи политических заключенных и назвал аресты противников режима «борьбой с терроризмом».

«Но правозащитные организации утверждают, что в вашей стране 60 тысяч политических заключенных», — настаивал Скотт Пелли. «Не знаю, откуда они взяли эту цифру. Когда меньшинство навязывает экстремистскую идеологию, мы должны вмешаться, независимо от их числа», — ответил аль-Сиси, имея в виду «Мусульманское братство».

Пелли подчеркнул, что администрации Обамы и Трампа не признали «Мусульманское братство» террористической организацией. Впрочем, известно, что Барак Обама поддерживал «Братство» и его президента Мурси.

Автор передачи взял интервью у одного из бывших лидеров «Мусульманского братства», который обвинил Аль-Сиси в предательстве Мухаммеда Мурси, назначившего генерала министром обороны, и разгоне египетской демократии.

На утверждение Пелли о том, что многие египтяне отказываются называть его президентом и считают военным диктатором, Аль-Сиси рассмеялся и сослался на массовые выступления против режима Мурси, когда на улицу вышли 60 млн египтян.

«Я не знаю, откуда вы получаете информацию о Египте. На улицах в Египте были тысячи вооруженных людей и необходимо было вернуть народу безопасность, — продолжил президент. — Я хочу сказать американскому народу: ситуация тогда грозила уничтожением египетского государства и могла привести к невообразимой нестабильности. Когда вы имеете дело с большим количеством вооруженных людей, трудно контролировать ситуацию и понять, кто кого убивает».

«Можете ли вы сказать, что поддерживаете с Израилем самое тесное и глубокое сотрудничество, чем когда бы то ни было?» «Да, это так — ответил Аль-Сиси. — Нашим самолетам иногда приходится пересекать границу с Израилем, поэтому нам нужна координация с Израилем».

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