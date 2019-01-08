Австралия может предоставить убежище девушке, бежавшей из Саудовской Аравии

Австралия внимательно рассмотрит вопрос о предоставлении убежища 18-летней девушке Рахаве Альканун, которая почти четыре дня провела в аэропорту Бангкока после побега из Саудовской Аравии, сообщает австралийский телеканал SBS со ссылкой на власти страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник днем сотрудники аппарата бангкокского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) вывели девушку, прожившую почти четыре дня в транзитной зоне, из здания аэропорта. Таиландские власти разрешили находиться в стране пять дней. За это время сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище.

Альканун выложила в соцсети рассказ о своем бегстве и его причинах. Женщина сообщила, что решила сбежать из Саудовской Аравии, так как семья пытается выдать ее замуж против воли. По ее словам, на родине ее ждет тюрьма, а после освобождения – смерть от рук родственников за оскорбление чести семьи.

"Заявление госпожи Альканун на получение гуманитарной визы будет тщательно изучено после того, как УВКБ ООН завершит процесс (рассмотрения ходатайства о ее защите - ред.)", - заявил телеканалу представитель департамента внутренних дел Австралии. Он добавил, что Канберра выразила властям Таиланда и бангкокскому представительству УВКБ ООН "обеспокоенность в связи с ситуацией" и заявила о необходимости рассмотреть ходатайство девушки "в ускоренном порядке".

Представитель УВКБ ООН в Таиланде Джузеппе де Винсентис (Giuseppe de Vincentiis) заявил, что рассмотрение дела Рахаф Альканун может занять несколько дней. Он поблагодарил власти Таиланда за то, что девушку не стали депортировать в Саудовскую Аравию.

Ранее произошел похожий скандал с 32-летней принцессой Латифой из ОАЭ, которая, по данным правозащитников, пыталась покинуть страну и была задержана. Друзья принцессы сообщили, что она хотела "сбежать от ограничений, навязанных семьей". Как заявляли правозащитники, принцесса, по словам ее знакомой, уже пыталась уехать в Оман в 2002 году, но власти ОАЭ остановили ее на границе и "держали в заключении в течение трех лет". Власти ОАЭ опровергали данные о насильственном удержании дочери правителя Дубая Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум.

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