В Тунисе два человека погибли из-за аномально холодной погоды

Два человека погибли в Тунисе из-за аномально холодной погоды и большого количества выпавшего снега, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал Al-Arabia.

По данным телеканала, одна женщина погибла из-за того, что растаявшая вода унесла ее машину. Другой человек умер, проведя ночь на морозе.

Также тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что автомобильное движение парализовано во многих районах страны из-за аномального количества снега.

Представитель генерального управления национальной гвардии Туниса Хусам ад-Дин аль-Джабабли сообщил радиостанции, что из-за непогоды было перекрыто движение на 32 трассах в пяти провинциях.

Губернатор провинции Джендуба Мухаммад Сидки Буаон заявил радиостанции, что в городе Айн Драхам провинции Джендуба на северо-западе Туниса выпало более 40 сантиметров снега.

Радиостанция отмечает, что в городе Тала провинции Кассерин на западе страны перекрыты все дороги. Также непогода оставила жителей без электричества и водоснабжения.

Радиостанция также сообщила, что из-за непогоды 36 человек были доставлены в больницы. Также 117 человек удалось спасти из заблокированных снегом машин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.