В Мосуле взорвался заминированный автомобиль

9 марта 2019 00:28 (UTC+04:00)

Тринадцатилетняя девушка погибла и еще шесть человек получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в иракском городе Мосул на севере страны, говорится в пресс-релизе директора департамента здравоохранения провинции Найнава Фалах Хасана ат-Таи, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, жертвой взрыва стала девушка 13-ти лет, шесть человек пострадали", - сказано в документе.

Источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что взрыв произошел рядом с одним из ресторанов в районе аль-Мусанна на левом берегу в Мосуле.

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