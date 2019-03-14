Международные финансовые институты выделят более $20 млрд для Сирии

Международные финансовые институты выделят более $20 млрд в виде займов для гуманитарной помощи Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении сопредседателей международной донорской конференции по Сирии, которая завершилась в четверг в Брюсселе.

"Кроме того, международные финансовые институты и доноры объявили о предоставлении около $20,7 млрд в виде займов на льготных условиях (€18,5 млрд)", - отмечается в документе.

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