Асад заявил о важности сотрудничества с Ираком

Президент Сирии Башар Асад принял в воскресенье в Дамаске советника по национальной безопасности Ирака Фалиха аль-Файяда и заявил ему о важности сотрудничества стран для борьбы с врагами, сообщает пресс-служба канцелярии Асада, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"События на региональном и международном уровне требуют от Сирии и Ирака двигаться вперед в вопросе защиты своего суверенитета и независимости их решений в виду тех планов по расколу и тому, как посеять хаос, которые плетут внешние враги", - цитируется речь Асада в заявлении.

По словам сирийского президента, судьбу региона в итоге решает лишь его население вне зависимости от размера вызовов, грозящих ему.

По заявлению пресс-службы МИД Сирии, Асад подчеркнул важность укрепления отношений двух стран для завершения борьбы с "очагом терроризма" и устранения различных препятствий, стоящих перед Сирией и Ираком.

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