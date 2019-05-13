Подверглись нападениям 4 судна в территориальных водах ОАЭ

Два саудовских нефтяных танкера, одно судно из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и одно из Норвегии подверглись в воскресенье нападению рядом с территориальными водами ОАЭ, соообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным Bloomberg , атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel, информирует Bloomberg.

Ранее МИД ОАЭ сообщил, что утром 12 мая четыре торговых судна "стали целью акта саботажа" в исключительной экономической зоне государства, жертв и пострадавших, а также утечек "топлива или каких-либо вредоносных субстанций" не зафиксировано. Власти страны "приняли все необходимые меры" и начали расследование инцидента "в сотрудничестве с местными и иностранными структурами". В заявлении подчеркивалось, что судоходство и работа портов нарушены не были, однако не указывалось, кто может стоять за произошедшим.

Позднее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех судов, ставших объектом диверсии, были саудовские нефтяные танкеры. По его словам, нападение "не привело к жертвам и разливу нефти, однако был нанесен существенный ущерб конструкциям двух судов".

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