Асад открыл в Сирии центр борьбы с террористической идеологией

Президент Сирии Башар Асад в понедельник открыл Международный центр борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщила пресс-служба канцелярии президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Центр министерства вакуфов САР состоит из национального института по подготовке имамов и хатыбов для всех провинции Сирии, международного института "шариатских и арабских наук", центра мониторинга и анализа появляющихся в интернете экстремистских материалов и радикальных фетв. Также в рамках центра создан отдел по борьбе с террористической идеологией, посетители могут воспользоваться библиотекой и залами для лекций.

Отмечается, что в центре богословов будут обучать "согласно умеренному методу ученых Леванта".

Министр по делам религий Сирии Абдусаттар Аль-Сейид сообщал РИА Новости в апреле, что в создающемся образовательном заведении будут учить всех желающих правильному толкованию сур (глав) Корана и в целом "правильному пониманию ислама", чтобы противостоять террористическим организациям и различным экстремистским течениям.

В свою очередь председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявлял РИА Новости, что в рамках исламского центра сирийские религиозные деятели намерены тесно сотрудничать с учеными и мусульманскими богословами из России, поскольку их интересует и российский опыт борьбы с терроризмом, в частности, на Северном Кавказе в 1990-х и 2000-х годах.

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