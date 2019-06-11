Хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что предприняли обстрел саудовской военной авиабазы имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира", несколько беспилотников атаковали авиабазу имени короля Халеда в районе Хамис Мушит вблизи границы с Йеменом.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия против хуситов в Йемене, пока не прокомментировала эту информацию.

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