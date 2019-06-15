Аравийская коалиция атаковала позиции хуситов в Сане

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция нанесла удары по позициям сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Сане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Reuters.

Оно отмечает, что силы коалиции также атаковали системы ПВО противника. Информация о пострадавших пока не поступала.

Атака коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, произошла после того, как 12 июня хуситы подвергли аэропорт саудовского города Абха ракетному обстрелу. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, пострадали 26 человек различных национальностей. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали этот аэропорт с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако системе ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников.

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