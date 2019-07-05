В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в Хаме и Латакии

5 июля 2019 23:26 (UTC+04:00)

Боевики за сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ашра, Санджека провинции Латакия и Каркад провинции Хама", - сказал он.

Сообщается, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Анхуль провинции Дераа.

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