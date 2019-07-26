В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов

26 июля 2019 00:12 (UTC+04:00)

Избирком Туниса назначил проведение первого тура досрочных выборов президента страны на 15 сентября в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По имеющейся информации, второй тур, в случае необходимости, состоится 3 ноября. При этом дата проведения очередных парламентских выборов осталась неизменной - они состоятся 6 октября.

Президент Туниса ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года.

Согласно конституции, временно исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер, который уже принес президентскую присягу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси
Арабские страны 25 июля 14:20
Госпитализирован президент Туниса
Другие страны 25 июля 03:48
Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
В мире 14 июля 04:05
У берегов Туниса перевернулось судно с нелегальными мигрантами
Арабские страны 4 июля 17:13
Мужчина подорвал себя в столице Туниса
Другие страны 3 июля 03:26
Соперница Байдена в гонке демократов набрала за сутки более $2 млн пожертвований
США 30 июня 00:05
Лента новостей
США попросили Турцию не вводить в строй С-400
США 00:48
"Нефтчи" обыграл тульский "Арсенал"
Общество 00:21
США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии
Турция 25 июля 23:45
Сенат США утвердил Марка Милли председателем Комитета начальников штабов ВС
США 25 июля 23:08
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была среди почетных гостей фестиваля "Жара-2019" (ФОТО)
Общество 25 июля 22:54
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Европа 25 июля 22:19
Звезды на красной дорожке открытия фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 25 июля 22:14
Завершились соревнования по велоспорту ЕЮОФ Баку-2019
Общество 25 июля 21:53
Гутерреш обеспокоен запусками баллистических ракет в КНДР
В мире 25 июля 21:50