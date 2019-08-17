Хуситы атаковали с помощью 10 беспилотников нефтяные объекты Saudi Aramco

17 августа 2019 14:40 (UTC+04:00)

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что с помощью 10 беспилотников атаковало объекты на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащие государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению представителя хуситов, атака была совершена на нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище, расположенные у границы с ОАЭ на востоке Саудовской Аравии. Информацию о времени совершения нападения движение не предоставило.

В свою очередь саудовские официальные лица, а также представители Saudi Aramco пока никак не прокомментировали заявление хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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