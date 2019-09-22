Экс-министр туризма Алжира объявил о выдвижении кандидатом на президентских выборах

Бывший министр туризма Алжира (1997-1999), председатель политического движения "Аль-Бина" Абделькадер Бенгрина объявил в субботу о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут 12 декабря. Об этом сообщило информационное агентство Algeria Press Service, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение принять участие в выборах обусловлено стремлением добиться того, что начал народ путем проведения акций протеста, а именно - разорвать с коррупцией, восстановить доверие между алжирцами и государственными институтами", - подчеркнул Бенгрина.

Он призвал сограждан "мобилизоваться для строительства нового Алжира". "Воплощение в жизнь этого устремления неосуществимо без координации усилий преданных и честных патриотов, объединения всех здравых политических сил, умной молодежи и честных руководящих кадров", - отметил экс-министр.

О дате проведения выборов главы государства объявил 15 сентября временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех. Он призвал алжирцев к "мобилизации, чтобы это событие стало отправной точкой процесса возрождения нации". "Надо массово и усиленно работать ради успеха электорального цикла, который позволит нашему народу выбрать нового президента, обладающего всей легитимностью для руководства судьбами нашей страны, воплощения в жизнь чаяний нашего народа", - подчеркнул Бенсалех.

"В силу своей важности предстоящие выборы станут беспрецедентной возможностью для установления доверия в стране и тем самым откроют путь нашему народу к многообещающим горизонтам в плане укрепления демократической практики, - заявил временный глава государства. - Президентские выборы - это один-единственный жизнеспособный и демократический вариант урегулирования". Он заверил, что "будут созданы все необходимые условия для организации президентских выборов с гарантией прозрачности, законности и честности".

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