Экс-министр туризма Алжира объявил о выдвижении кандидатом на президентских выборах

22 сентября 2019 04:15 (UTC+04:00)

Бывший министр туризма Алжира (1997-1999), председатель политического движения "Аль-Бина" Абделькадер Бенгрина объявил в субботу о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут 12 декабря. Об этом сообщило информационное агентство Algeria Press Service, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение принять участие в выборах обусловлено стремлением добиться того, что начал народ путем проведения акций протеста, а именно - разорвать с коррупцией, восстановить доверие между алжирцами и государственными институтами", - подчеркнул Бенгрина.

Он призвал сограждан "мобилизоваться для строительства нового Алжира". "Воплощение в жизнь этого устремления неосуществимо без координации усилий преданных и честных патриотов, объединения всех здравых политических сил, умной молодежи и честных руководящих кадров", - отметил экс-министр.

О дате проведения выборов главы государства объявил 15 сентября временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех. Он призвал алжирцев к "мобилизации, чтобы это событие стало отправной точкой процесса возрождения нации". "Надо массово и усиленно работать ради успеха электорального цикла, который позволит нашему народу выбрать нового президента, обладающего всей легитимностью для руководства судьбами нашей страны, воплощения в жизнь чаяний нашего народа", - подчеркнул Бенсалех.

"В силу своей важности предстоящие выборы станут беспрецедентной возможностью для установления доверия в стране и тем самым откроют путь нашему народу к многообещающим горизонтам в плане укрепления демократической практики, - заявил временный глава государства. - Президентские выборы - это один-единственный жизнеспособный и демократический вариант урегулирования". Он заверил, что "будут созданы все необходимые условия для организации президентских выборов с гарантией прозрачности, законности и честности".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали их итоги
Арабские страны 20 сентября 00:57
Саудовская Аравия и Россия являются самыми популярными направлениями трудовой миграции из Турции
Турция 16 сентября 13:19
Президент Алжира назначил 12 декабря датой проведения выборов главы государства
Другие страны 16 сентября 00:05
Алжир считает планы Нетаньяху аннексировать Западный берег опасной эскалацией ситуации
Арабские страны 13 сентября 02:41
В Узбекистане пройдет Международный чемпионат по робототехнике
Узбекистан 10 сентября 18:00
Алжирская оппозиция заявила о необходимости установления переходного периода в стране
Арабские страны 10 сентября 04:10
Лента новостей
СМИ: умер бывший владелец сети Hilton
В мире 05:10
Хуситы предупредили о подготовке Ираном повторных атак в Саудовской Аравии
В мире 04:42
Порошенко заявил, что договорился с Зеленским о встрече
Другие страны 03:54
Знак Бэтмена появится на фасадах домов в честь 80-летия супергероя
В мире 03:26
Гол Лукаку помог "Интеру" обыграть "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу
Спорт 02:58
Судан создал комиссию для расследования силового разгона демонстрантов
Другие страны 02:36
Хуситы пригрозили Эр-Рияду новыми ударами, если бомбежки не прекратятся
Арабские страны 02:06
Главред Wikileaks рассказал о жестких условиях содержания Ассанжа в тюрьме
В мире 01:38
В Эфиопии задержаны готовившие серию атак террористы
В мире 01:12