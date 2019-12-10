В Египте казнили террориста, атаковавшего церковь в 2017 году

Террорист Ибрагим Исмаил, участвовавший в нападении на коптскую церковь в пригороде Каира в декабре 2017 года, казнен во вторник в Египте. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал "Эль-Ватан".

Сообщается, что смертный приговор привели в исполнение через повешение.

В декабре 2017 года террорист на мотоцикле попытался прорваться через внешнее кольцо охраны на блокпосте у церкви в каирском пригороде Хелуан, но полицейские оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, в ходе которой боевик был задержан. При нем обнаружено автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, а также две гранаты. Погибли один полицейский и восемь гражданских. Еще четыре человека получили ранения.

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