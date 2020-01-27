Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

27 января 2020 22:07 (UTC+04:00)

Террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств, сообщает сирийское государственные агентство САНА со ссылкой на министерство нефти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе", - пишет агентство. Уточняется, что взрывные устройства заложили водолазы.

По данным агентства, ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.

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