США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

30 января 2020 21:27 (UTC+04:00)

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли заявил в четверг на совместном с американским министром обороны Марком Эспером брифинге для журналистов в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На соответствующий вопрос одного из журналистов Эспер отметил, что для размещения в Ираке комплексов Patriot требуется получить разрешение иракских властей, а также проработать ряд технических вопросов. "Мы работаем с иракским правительством над тем, что вы только что сказали", - добавил при этом Милли.

Глава КНШ также утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, считает ли он подобную меру необходимой.

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